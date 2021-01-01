بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ورقة سجق



طريقة عمل ورقة سجق طريقة عمل ورقة سجق



ورقة سجق من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.



قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة طريقة عمل ورقة سجق بمذاق شهي و لا يقاوم.



مقادير ورقة سجق

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1 كيلو سجق1 و نصف كوب طماطم بيوريه2 ملعقة كبيرة صلصة3 حبة طماطم2 قرن فلفل2 قرن فلفل اخضر1 قرن فلفل احمر2 حبة بصلملح وفلفل اسودحبهان مطحونجوزة الطيبزبدةليةطريقة تحضير ورقة سجق- يسخن الزيت على النار ثم يضاف السجق- تضاف اللية مع التقليب حتى تذوب مع السجق ويشوح حتى تمام الطهي- تخلط جميع مكونات الخضار مع الحبهان وجوزة الطيب ويشوح في نفس الطاسة حتى يذبل الخضار-يضاف السجق والخضار في صينية فرن مغلفة بورق ألومنيوم وعليها ورق زبدة- تخلط الزبدة مع الطماطم البيوريه، الصلصة، والزبدة ثم تضاف إلى السجق- تغلق بإحكام من جميع الجهات- توضع في الفرن نحو نصف ساعة