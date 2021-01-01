طريقة عمل ورقة سجق
ورقة سجق من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة طريقة عمل ورقة سجق بمذاق شهي و لا يقاوم.
مقادير ورقة سجق
1 كيلو سجق
1 و نصف كوب طماطم بيوريه
2 ملعقة كبيرة صلصة
3 حبة طماطم
2 قرن فلفل
2 قرن فلفل اخضر
1 قرن فلفل احمر
2 حبة بصل
ملح وفلفل اسود
حبهان مطحون
جوزة الطيب
زبدة
لية
طريقة تحضير ورقة سجق
- يسخن الزيت على النار ثم يضاف السجق
- تضاف اللية مع التقليب حتى تذوب مع السجق ويشوح حتى تمام الطهي
- تخلط جميع مكونات الخضار مع الحبهان وجوزة الطيب ويشوح في نفس الطاسة حتى يذبل الخضار
-يضاف السجق والخضار في صينية فرن مغلفة بورق ألومنيوم وعليها ورق زبدة
- تخلط الزبدة مع الطماطم البيوريه، الصلصة، والزبدة ثم تضاف إلى السجق
- تغلق بإحكام من جميع الجهات
- توضع في الفرن نحو نصف ساعة
التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ورقة سجق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق