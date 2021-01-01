بعد تحذيرات وزارة السكان ..تعرف أضرار تقبيل الأطفال من الفم



أضرار تقبيل الأطفال من الفم أضرار تقبيل الأطفال من الفم



بعد تحذيرات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة ،في إطار منشوراتها التوعوية ، خوفا من إصابة الطفل بمرض " الهربس الفموي " " HSV1" وهو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع أقل من عمر 6 أشهر، يرصد “صدى البلد” مخاطر تقبيل الأطفال من الفم .



وفقا لموقع "colgate "فإن تقبيل الأطفال من الشفاه يزيد الأمور سوءًا ، لذا يجب أخذ الاحتياطات التالية في الاعتبار عند التعامل مع الطفل.



مخاطر تقبيل الطفل

قد يعجبك أيضا...

وعن مخاطر تقبيل الطفل فوقًا لدراسة نشرت في مجلة Microbiome ، لدينا أكثر من 700 نوع من البكتيريا والكائنات الحية في الفم و توجد هذه البكتيريا في اللعاب وعلى أسطح فمك، بما في ذلك أسنانك ولسانك وخديك والمناطق المحيطة. كما أوضحت الدراسة ، فإن لسانك ، على وجه الخصوص ، مسؤول عن العديد من الكائنات الحية الدقيقة التي ينتهي بها المطاف في لعابك.إذن ، ماذا يحدث عندما تقبيل طفلك؟ في قبلة واحدة تدوم حوالي 10 ثوانٍ ، يمكن أن تنتقل 80 مليون بكتيريا هائلة من فمك إلى فم طفلكالتقبيل يمكن أن يجعل طفلك عرضة للإصابة بالأمراض المعدية ، مثل نزلات البرد أو فيروس الهربس البسيط أو بعض الثآليل في الفميمكن أن ينقل التقبيل أيضًا البكتيريا السيئة التي تؤدي إلى تسوس الأسنان. هذا الخطر مهم بشكل خاص لوضعه في الاعتبار عند تقبيل الأطفال وحديثي الولادة. فهم ليس لديهم البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان في أفواههم عند الولادة ، ولكن إذا قبلهم شخص مصاب بلعاب مصاب ، يمكن لهذه البكتيريا أن تستوطن بها.الصحة لـ المواطنين: احذروا تقبيل الأطفال من الفمعيادات الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى تستقبل 130 ألف حالة خلال 4 سنواتكيفية الحفاظ على صحة الفم عند التقبيل1- يجب الانتظام في الحفاظ على نظافة فم الطفل2-تذكري أن تغسلي يديك قبل أن تعتني بطفلك.3- استخدم مناديل الأطفال لتنظيف فم طفلك ووجهه لإبقائه منتعشًا.4- تثقيف أصدقائك وعائلتك وأقاربك بشأن هذه الاحتياطات أيضًا من أجل سلامة الطفل.5- ضعي أدوات الأطفال ومنتجات النظافة بعيدًا عن متعلقات الآخرين في المنزل.6-يمكن أن تكون العديد من الأماكن والأشياء غير المتوقعة في المنزل مليئة بالجراثيم. من الأفضل تجنب الاتصال المباشر بالطفل فورًا بعد لمس جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون ومناشف الأطباق والهواتف المحمولة وحقائب اليد.7- يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من العدوى أو احتمال الإصابة بالعدوى الابتعاد عن الطفل.8-يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالة تنفسية مستمرة مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو سعال مزمن غير مشخص أو جدري الماء أو مرض معوي ، تجنب تقبيل الطفل.أمي وطفل سعيدان