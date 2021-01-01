بعد تحذير هيئة الدواء.. اضرار الخلطة الشعبية لزيادة الوزن



الخلطة الشعبية لزيادة الوزن الخلطة الشعبية لزيادة الوزن





حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على الكورتيزون»، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن؛ لأن استخدام الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه، كما يؤثر بشكل مضر على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.





وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر احمرارا.



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المخاطر المرتبطة بالخلطة الشعبية لزيادة الوزنوترتبط أمراض الكلى في الغالب بتناول مسحوق زيادة الوزن . ومع ذلك ، فإن مسحوق زيادة الوزن هو سبب غير مباشر لحصوات الكلى التي تجعل هرمونات الجسم عرضة لها.و تم الإبلاغ عن مشاكل في الكبد بعد تناول مسحوق زيادة الوزن بشكل غير مناسب. ثبت أن المكمل الصحي قاتل عند تناوله مع الكحول.شد العضلات وتشنجاتها: في بعض الأحيان ، يتدرب الناس بشكل مكثف للغاية مع الافتراضات غير الواقعية. قد يؤدي هذا النهج المفترض إلى نقص إمدادات السوائل الكافية التي تسبب شد العضلات / تشنجاتها.مشاكل التنفس: ارتبطت مشاكل التنفس أيضًا بالاستهلاك غير السليم لمسحوق زيادة الوزن. غالبًا ما تؤدي الجرعات غير المناسبة من هذا المكمل الصحي إلى مشاكل في التنفس مثل السعال والعطس والصفير وحتى الربو. إذا كان الشخص يعاني من أي مشكلة في التنفس ، فيجب تجنب المكملات الصحية المرتبطة بالوزن.الغثيان والإسهال: يمكن أن تحدث إحدى المتلازمات غير الشائعة للتناول غير السليم لمسحوق زيادة الوزن والغثيان والإسهال إذا ظلت المكملات الصحية غير قابلة للذوبان في المعدة.زيادة الوزن غير الصحية: إذا تم تناولها بكميات زائدة ، يمكن أن تسبب مكملات زيادة الوزن زيادة غير صحية في الوزن. يمكن أن يزيد من الدهون غير الضرورية. عندما لا يتطابق نظام التمرين مع مكملات زيادة الوزن ، يتم تحويل السعرات الحرارية غير المستخدمة إلى دهون.مصدر الموضوع موقع onlymyhealth.