أضرار الأندومي على الصحة والأطفال والحوامل



أضرار الأندومي أضرار الأندومي





يعتبر الأندومي أحد الأطعمة التي يعشقها الكثيرون ولكن هناك تحذيرات عديدة من تناوله، لذلك كشف الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة أضرار الأندومي .



أضرار الأندومي

يسبب الأندومي الموت المفاجئ حيث يحدث هبوطا حادا فى الدورة الدموية والشلل الرعاش، والصداع المستمر.

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أكد" أخصائى التغذية " إن أضرار الأندومي على الصحة كبيرة ومتعددة ومنها تلف في خلايا المخ.أضرار تناول الأندومي :- تسبب البدانة المرضية لأنها تغير في تركيب الدهون في الجسم.- ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.- تسمم المخ نظرا لاحتوائها على مادة "e621".- تلف في خلايا المخ.- يسبب الشلل الرعاش، والصداع المستمر .- فقدان القدرة على التركيز.- تتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص.- هبوط حاد فى الدورة الدموية .- ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.- صداع .- تأثير سلبي على الصحة النفسية .أضرار الأندومي للاطفالوفقا لموقع health line ، على الرغم من التحذيرات من أن تناول المعكرونة سريعة التحضير لفترات طويلة سيضر بجهاز الهضم لديك وأضرار الاندومي لا تحصى ولا تعد ولكن من أجل الراحة وتنوع الأذواق، لا تزال هذه المعكرونة شائعة ورخيصة ، وهي بالفعل مشبعة.تقول الشائعات أن المعكرونة سريعة التحضير لها العديد من المخاطر الصحية على الحامل والمرأة وتعتبر الاندومي من اخطر الوجبات السريعة التي يتم تناولها.أضرار الاندومي للأطفال :أضرار الاندومي للأطفال خطيرة فهي تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير فمع 188 سعرة حرارية لكل وجبة ، تكون المعكرونة سريعة التحضير أقل في السعرات الحرارية من بعض أنواع المعكرونة الأخرى .على سبيل المثال ، تحتوي حصة اللازانيا المعبأة مسبقًا على 377 سعرًا حراريًا ، بينما تحتوي حصة المعكرونة وكرات اللحم المعلبة على 257 سعرًا حراريًا .نظرًا لأن الأندومي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، فقد يؤدي تناولها إلى فقدان الوزن، من ناحية أخرى ، يأكل الكثير من الناس حزمة المعكرونة بأكملها في جلسة واحدة ، مما يعني أنهم في الواقع يستهلكون وجبتين لذلك اضرار الاندومي على الاطفال واضحة.الاندومي غذاء عالي الصوديوم ويمكن أن يؤثر استهلاك الكثير من الصوديوم سلبًا على صحتك وقد تم ربطه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان المعدة والسكتة الدماغية.هل الاندومي صحيلا تعتبر الاندومي صحية بالمرة بل تقول الشائعات إن المعكرونة سريعة التحضير لها العديد من المخاطر الصحية على الحامل والمرأة وتعتبر الاندومي من أخطر الوجبات السريعة التي يتم تناولها.فوائد الاندوميأضرار الأندومي كثيرة لأنها تحتوي على القليل من العناصر الغذائية وكميات عالية من الصوديوم و MSG، وتعتبر الاندومي نودلز مطبوخة مسبقًا تم طهيها على البخار وتجفيفها وعادة ما يتم نقعها في الماء الساخن قبل تناولها.على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك قدر كبير من التباين بين العلامات التجارية المختلفة ونكهات الاندومي، إلا أن معظم الأنواع تشترك في بعض العناصر الغذائية.وتميل معظم أنواع الاندومي (المكرونة سريعة التحضير) إلى أن تكون منخفضة في السعرات الحرارية، والالياف والبروتين مع كميات أكبر من الدهون، والكربوهيدرات والصوديوم وحدد المغذيات الدقيقة.وتحتوي المعكرونة سريعة التحضير على نسبة عالية من الصوديوم، والتي قد تترافق مع ارتفاع ضغط الدم لدى الأفراد الذين لديهم حساسية من الملح.الاندومي للحاملضرار الاندومي على الحامل خطيرة فالاندومي تحتوي على مادة MSG التي تؤثر على المراة الحامل وتصيبها بالغثيان واضطرابات المعدة وزيادة ضغط الدم بالاضافة إلى الصداعاقترحت بعض الأبحاث أيضًا أن مادة MSG قد تؤثر سلبًا على صحة الدماغ، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مادة MSG يمكن أن تسبب تورمًا وموتًا لخلايا الدماغ الناضجة.وجدت بعض الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للاندومي قد يترافق مع ضعف جودة النظام الغذائي بشكل عام، وقارنت إحدى الدراسات الوجبات الغذائية لمستهلكي المعكرونة الفورية ومستهلكي المعكرونة غير الفورية.في حين أن مستهلكي المعكرونة الفورية لديهم زيادة في تناول عدد قليل من المغذيات الدقيقة المختارة ، فقد انخفض بشكل كبير تناول البروتين والكالسيوم وفيتامين ج والفوسفور والحديد والنياسين وفيتامين أ.بالإضافة إلى ذلك وجدت الدراسة أن مستهلكي الاندومي لديهم زيادة في تناول الصوديوم والسعرات الحرارية مقارنة بمستهلكي المعكرونة غير الفورية.