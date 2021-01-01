في لمح البصر.. 6 علاجات سريعة لحب الشباب



حب الشباب حب الشباب



حب الشباب مشكلة شائعة بين المراهقين قد يجرب المراهق جميع العلاجات المنزلية الممكنة للتخلص من حب الشباب المزعج،تؤدي الزيادة في مستويات الهرمونات خلال سنوات المراهقة إلى إنتاج الغدد الدهنية المزيد من الدهون مما يسد بصيلات الشعر ويؤدي إلى ظهور حب الشباب.إليك أسرع حيل للتخلص من حب الشباب خلال فترة المراهقة



1. غسول وجه خالٍ من الزيوت



اشترِ غسول وجه خالٍ من الزيوت ونظف الوجه مرتين يوميًا ، مرة في الصباح ومرة ​​في الليل.

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استخدمي كمية صغيرة فقط لتنظيف الوجه دون حك الجلد.يمكنك اختيار غسول للوجه بخاصية التقشير للمساعدة في إزالة طبقة الجلد الميت.لاستعادة نضارة البشرة والكولاجين.. تعرفي على هذا المنتجكيف تساعد مضادات الأكسدة في إصلاح البشرة وحمايتها؟2.منتجات الزنكتشير الأبحاث إلى أن الزنك ومركباته قد يساعد في تقليل شدة حب الشباب. قد يكون الاستخدام الموضعي لأكسيد الزنك مفيدًا لأنه يمتص الزيت ويقلل احمرار الجلد.3.الفيتاميناتوجدت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب قد يكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (أ) و (هـ) في أجسامهم قد يساعد اتباع نظام غذائي في تقليل شدة حب الشباب ويؤدي إلى بشرة أكثر صفاءً.4.ماسك الوجه بالعسل والقرفةتشير الأبحاث إلى أن مزيجًا من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن يعمل ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب. قد تعمل بعض المركبات الطبيعية في هذه الأطعمة ضد تكاثرالبكتيريا المرتبطة بتكوين حب الشباب.5.أحماض أوميجا 3 الدهنيةقد يؤدي تناول النظام الغذائي الصحي لأحماض أوميغا 3 الدهنية إلى تقليل حب الشباب. قد تقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية من إنتاج المركبات الالتهابية في الجسم والإفراط في إنتاج خلايا الجلد.6.الشاي الأخضرأن الاستخدام الموضعي لمستخلص الشاي الأخضر يميل إلى تقليل كمية الدهون التي تنتجها الغدد الدهنية. ويرجع ذلك إلى وجود مجموعة من المركبات تسمى البوليفينول في الشاي الأخضر،يعمل البوليفينول على الزيوت الموجودة في الدهن لتقليل كميتها.