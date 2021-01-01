مشروبات لفتح الشهية.. طبيعية وصحية



مشروبات لفتح الشهية مشروبات لفتح الشهية



يبحث الكثير عن طرق فتح الشهية وقد يكون شرب السعرات الحرارية الخاصة بك وسيلة أكثر تحفيزًا لزيادة استهلاكك من السعرات الحرارية من الاضطرار إلى مضغ طعامك عندما لا تشعر بالجوع الشديد.







الطريقة العملية لشرب السعرات الحرارية هي استبدال بعض وجباتك بمشروبات مغذية وعالية السعرات الحرارية.

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يمكن أن تكون المشروبات المخفوقة والحليب المخفوق والعصائر مشروبات بديلة جيدة للوجبات.جرب صنعها باستخدام مكونات مغذية مثل الفواكه والخضروات.يمكنك أيضًا إضافة مصادر جيدة للبروتين مثل الحليب كامل الدسم أو الزبادي أو مسحوق البروتين للحصول على سعرات حرارية ومغذيات إضافية.الحليبيقدم الحليب مزيجًا من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات.كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك الكالسيوم .محتوى البروتين في الحليب يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات.واحد دراسةوجد أنه بعد تمرين المقاومة ، ساعد شرب الحليب الخالي من الدسم في بناء العضلات بشكل أكثر فاعلية من منتج يعتمد على فول الصويا.أظهرت دراسة مماثلة شملت النساء في تدريب المقاومة نتائج محسّنة لدى أولئك الذين شربوا الحليب بعد التمرين.لأي شخص يتطلع إلى زيادة الوزن ، يمكن إضافة الحليب إلى النظام الغذائي طوال اليوم.2. مخفوق البروتينيمكن لمخفوقات البروتين أن تساعد الشخص على زيادة الوزن بسهولة وكفاءة. يعد الهز أكثر فاعلية في المساعدة في بناء العضلات إذا شرب بعد فترة وجيزة من التمرين.ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المخفوقات الجاهزة تحتوي غالبًا على سكر إضافي وإضافات أخرى يجب تجنبها. تحقق من الملصقات بعناية.فتح الشهية طبيعيقد يكون تناول وجبات كبيرة أمرًا مخيفًا ، في حين أن الوجبات الخفيفة الصغيرة وسهلة الأكل يمكن أن تكون أكثر ملاءمة وتستغرق جهدًا أقل لزيادة تناولك للطعام.يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة مفيدة أيضًا أثناء التنقل.ومع ذلك ، لا يُقصد بالوجبات الخفيفة أن تحل محل وجباتك الكبيرة ، بل أن تكملها. لذا تجنب تناول الوجبات الخفيفة بالقرب من وقت الوجبة ، لأنها قد تؤثر على شهيتك.فيما يلي بعض الأمثلة على الوجبات الخفيفة الصحية :الفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقالألواح البروتين أو ألواح الجرانولاالزبادي اليوناني أو الجبن والفواكهزبدة البندق والمقرمشاتالوجبات الخفيفة المالحة مثل الفشار أو خلطة التريل