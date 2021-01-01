جامعة حلوان تكشف عن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول



جامعة حلوان جامعة حلوان



بدأت كليات جامعة حلون فى إعلان جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول وجداول التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة.



وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.



وصرحت إدارة الجامعة بأنه من المقرر أن تبدء امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنتين من سنة سابقة فى الأسبوع الآخر من ديسمبر 2021 لتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية يناير 2022 .

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وأشارت الجامعة إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترتين بالامتحانات فترة صباحية من ال 9 صباحا وفترة مسائيا من 1 ظهرا منعا للتكدس، كما تم تقسيم الفرق بالكليات بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة.ومن المقرر أن يكون عدد أيام الامتحانات لكل فرقة 10 أيام بحد أقصى.بالاضافة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و أعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة يثبت عدم الإصابة كورونا حديث ، و ذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة و سلامتهم.كما تم تجهيز مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا خلال فترة الامتحانات فى حال رغبتهم بذلك حرصا على سلامتهم.وقد تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان كم تم تجهيز الية لتعقيم اللجان بين الفترات و بصفة مستمرة حرصا على سلامة الطلاب .