تخدم جميع الطلاب ..افتتاحات جديدة بجامعة عين شمس .. شاهد



افتتاحات جديدة بجامعة عين شمس افتتاحات جديدة بجامعة عين شمس



افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس .



اعرب المتيني عن سعادته البالغة بافتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده والذي يمثل قفزة تكنولوجية هامة للجامعة، مشيرا إلى ان هذا المركز يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة تماشيا مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم.



وأشاد بجهود مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة فى التصميم والإشراف على تنفيذ مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

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واشار د. اسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة إلى أن افتتاح اليوميهدف إلى مواكبة اخر المستجدات التكنولوجية ، حيث اصبح لدي الجامعة مساحة وحدات تخزين 150 تيرابايت، أجهزة تأمين شبكات جديدة وحوالي 30 من الخوادم الحديثة، وتواكب ذلك مع زيادة سرعة الانترنت بالجامعة الي ٢ جيجابيت/ث للجامعة وكلياتها وادارتها ومستشفياتها، حيث تم ضم جميع الوحدات التابعة لتكنولوجيا المعلومات في مبني واحد تنفيذا لرؤية الجامعة في ضم جميع الوحدات داخل مبني واحد يضم وحدة البنية التحتية والشبكات، وحدة نظام الجامعة الإلكتروني ، وحدة الخدمات الرقمية ووحدة البوابة الإلكترونية للجامعة.واستعرضت د. نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات كيفية إعداد برنامج ذكى للجامعة " smart university"والربط بين البوابة الإلكترونية و بنك المعلومات و قواعد بيانات الجامعة المختلفة والخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة للطالب وتتضمن الدفع الالكتروني و التعرف على المقررات الدارسية إتاحة الوصول إلى نتائج التقييمات و كذلك خدمات الخريجين و الحصول على الشهادات وغيرها.واشارت د. رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات للبوابة الإلكترونية إلي أهداف البوابة الرئيسية للجامعة والتي تختص بإنشاء وتشغيل بوابة الجامعة الإلكترونية والكليات و الوحدات التابعة لها لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين الي جانب خدمات البحث العلمي وخدمات قطاعات الجامعة مثل انشاء وإدارة وصيانة المواقع الالكترونية لوحدات الجامعة، وكذلك انشاء ومتابعة النماذج الخاصة بنشر الاخبار علي موقع الجامعة، تصميم واجهات صديقة وتفاعلية مع المستخدمين واتاحة خدمات نظام ادارة الجامعة الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وتسهيل و سرعة الوصول الخدمات الإلكترونية التي يقدمها، الخدمات التي يوفرها.وابرزت د.مني عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي اهمية منصة جامعة عين شمس asu2learn للتعلم الالكتروني، بنك الاسئلة asu2test, ومنظومة القياس الإلكتروني إلي جانبتطبيقات للمعامل الافتراضية والتي يستفيد منها طلاب 10 كليات، بالاضافة الي تطوير برامج البكالوريوس والدراسات العليا، اعداد الاختبارات الإلكترونية لكليتي الطب والألسن وتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريسكما اشارت د. حنان السعيد مدير مركز التعلم المدمج إلى الخدمات والبرامج الذي يقدمها المركز حيث يضم 4 برامج اساسية بعدة كليات تشمل: التجارة، الزراعة، البنات والتربية، إلي جانب التعاون من 10 جامعات حكومية، موضحة ان للمركز وكالات خارجية بالامارات والسعودية، كما يقدم المركز 12 دبلومة مهنية ، مسارات تدريبية وتوفير برامج لعدد من المؤسسات.و افتتح الحضور الكوبرى المعدنى الجديد الرابط بين ضفتى الحرم الجامعى ليكون بديلا عن الكوبرى القديم الذى تم إنشائه فى ثمانينات القرن الماضى، والذى تعرض لبعض الحوادث نتيجة لصغر الارتفاع أسفله والذى يعد أقل من الارتفاع المسموح به طبقا للمواصفات.تم تصميم الكوبرى الجديد بواسطة مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، طبقا لأعلى مستويات الراحة والأمان للمستخدمين وتوفير ارتفاع أمن للمرور أسفله، حيث يبلغ عرض الكوبرى الخارجى 7.3 متر وعرضه الصافى الداخلى للمشاة 6.4 وارتفاع الكوبرى الداخلى 3.2 متر وارتفاع القاع الخالص له من منسوب الطريق حوالة 5.7 متر مما يجعله من أعرض كبارى المشاة فى مصر.