منتجات بأسعار رمزية.. علوم الإسكندرية تنظم معرضها السنوي لطلاب الكلية

نظمت كلية العلوم بجامعة الاسكندرية المعرض الخيري السنوي لها، بمبنى الكلية بالشاطبي، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتضمن المعرض ملابس جديدة من كبرى الشركات المصرية والعلامات التجارية بأسعار رمزية، والعديد من الإكسسوارات والمصنوعات الجلدية، والمفروشات، والمشغولات اليدوية.
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