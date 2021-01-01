منتجات بأسعار رمزية.. علوم الإسكندرية تنظم معرضها السنوي لطلاب الكلية

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صورة الخبر: علوم الإسكندرية
علوم الإسكندرية



نظمت كلية العلوم بجامعة الاسكندرية المعرض الخيري السنوي لها، بمبنى الكلية بالشاطبي، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمن المعرض ملابس جديدة من كبرى الشركات المصرية والعلامات التجارية بأسعار رمزية، والعديد من الإكسسوارات والمصنوعات الجلدية، والمفروشات، والمشغولات اليدوية.

وفي تصريحات صحيفة، أشارت عميد الكلية دكتورة أماني عبدالحميد أن تنظيم هذا المعرض يأتي فى إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإهتمام الكلية بالمشاركة المجتمعية.

وقالت عميد الكلية إن المعرض يهدف إلى تقديم الملابس والكساء الشتوي بأسعار رمزية لطلاب الكلية والجامعة والعاملين.

شارك في افتتاح المعرض وكلاء كلية علوم الإسكندرية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

المصدر: elbalad

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