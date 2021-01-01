مترو الأنفاق: حدوث محاولة إنتحار لأحد الركاب فى محطة الدقى



محاولة إنتحار لأحد الركاب فى محطة الدقى محاولة إنتحار لأحد الركاب فى محطة الدقى

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أنه فى تمام الساعة 2:30 م و أثناء دخول قطار رقم 296 رصيف محطة مترو الدقى بإتجاه رصيف شبرا الخيمة بالخط الثاني فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يبلغ من العمر 35 عام يلقى بنفسه أمام القطار حيث تمكن قائد القطار عزت يوسف من الرباط عليه قبل دهسه بالقطار .



على الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة وتم إخراجه من على السكة بمعرفة ناظر المحطة والخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة وحيث وجد مصابا بقطع فى مشط القدم اليمنى و اليسرى و على الفور تم طلب عربة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لعمل اللازم استغرق ذلك 10 دقائق فقط وتم تسيير القطار بدون التأثير على حركة القطارات بالخط الثاني فى الاتجاهين .



مؤكدا انه تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل و الموصلات و شرطة مترو الأنفاق وتبين من المعاينة الأولية أنه شاب فى العقد الثالث من العمر ويدعى س . س . ي ، مقيم بمنطقة الدقى .

مؤكداً أن حركة القطارات تعمل بانتظام بالخطين الأول و الثاني فى الاتجاهين كالمعتاد والتأخير ٧ ق فقط .