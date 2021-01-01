على غير العادة، ترغب سوني بطرح المزيد من خيارات الألوان للمستخدمين لأجهزتها ووحدات تحكم DualSense على حد سواء، بعد أن كانت توفر الأجهزة بألوان محدودة على مدار السنوات الماضية وهو الحال مع جهاز بلايستيشن 5 الجديد باللون الأبيض.
وأعلنت شركة سوني عن توفر واجهات بخمس ألوان جديدة يمكن الاختيار بينها لأجهزتها وبسعر 55 دولارًا أمريكيًا؛ تشمل الألوان الأسود، الأحمر، الوردي، الأزرق، والبنفسجي. وتأتي هذه الألوان لتطابق مجموعة وحدات تحكم DualSense التي ستأتي مع ألوان شبيهة وبسعر 75 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة.
ويمكن استخدام الواجهات الجديدة بسهولة من خلال فك الواجهة القديمة واللون الأبيض الأساسي مع الأجهزة الحالية، ومن ثم تركيب الواجهات الجديدة، كما يمكن الاختيار بين ألوان مختلفة للتغيير باستمرار فيما بينها.
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التعليقات على سوني ستبدأ بيع واجهات لأجهزة بلايستيشن 5 بألوان مختلفة وبسعر 55$ لكل منها
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