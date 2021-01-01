سامسونغ تطلق هاتف غالاكسي رخيص الثمن يعمل مع شبكات 5G

كشفت سامسونغ عن بعض مواصفات هاتف غالاكسي القادم الذي ستطرحه بسعر منافس ليعمل مع شبكات 5G.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هاتف Galaxy A53 5G سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 120 هيرتزا
وسيعمل هذا الهاتف بمعالجات MediaTek Dimensity 900 أو معالجات Exynos 1200 من سامسونغ، وذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، ومعالج رسوميات Mali G68.
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