تم اختبار مظلتين ستستخدمان في الغلاف الجوي للمريخ أثناء نزول منصة روسية أوروبية تابعة "لبعثة "إكزومارس" الفضائية المشتركة بمطلع ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة.
أفادت بذلك الوكالة الفضائية الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق مرحلة هامة على طريق إرسال بعثة "إكزومارس" إلى المريخ.
وأوضحت الوكالة أن اختبار المظلتين بارتفاع 35 مترا واللتان تخصصان لإبطاء هبوط المسبار على سطح المريخ حتى سرعة تقل عن سرعة الصوت جرى في ولاية أوريغون الأمريكية في الفترة ما بين 21 نوفمبر الماضي و3 ديسمبر الجاري.
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التعليقات على نجاح اختبار المظلات لبعثة "إكزومارس" المريخية الروسية الأوروبية
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