إل جي تطلق تلفازا ذكيا متحركا يعمل بالبطاريات!

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إل جي تطلق تلفازا ذكيا متحركا يعمل بالبطاريات!

كشفت شركة إل جي عن تلفاز ذكي جديد يوفر للمستخدم ميزات لا تقدمها التلفزيونات الأخرى المطروحة حاليا.

وأكثر ما يميز تلفاز LG StanbyME هو أنه مثبت على محور محمول على عجلات ما يسهل إمكانية تحريكه داخل المنزل ليعمل ضمن أي غرفة، وكذلك يمكن تحريك الشاشة على المحور للتحكم بارتفاعها لتناسب زاوية الرؤية للمشاهد، أو تدوير الشاشة على المحور لتعرض الصور بشكل أفقي أو عمودي.

زود هذا الجهاز بتقنية NFC ليقترن مع الهواتف الذكية لاسلكيا ويتحول لشاشة عرض كبيرة لمكونات الهاتف أو يستخدم لإجراء مكالمات الفيديو أو تصفح المواقع عبر الإنترنت.

كما زودت إل جي حامل هذا التلفاز ببطارية تكفي التلفاز ليعمل 3 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، أما التلفاز نفسه فله القدرة على الاتصال بشبكات Wi-Fi ليعمل مع مواقع الإنترنت كما جهز بالعديد من البرامج التي توفر إمكانية مشاهدة الأفلام والفيديوهات مثل "نيتفليكس" ويوتيوب"، فضلا عن شاشته اللمسية كما في الحواسب اللوحية، ويمكن التحكم بها عبر جهاز لاسلكي صغير أو عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: روسيا اليوم

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