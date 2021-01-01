إل جي تطلق تلفازا ذكيا متحركا يعمل بالبطاريات!

كشفت شركة إل جي عن تلفاز ذكي جديد يوفر للمستخدم ميزات لا تقدمها التلفزيونات الأخرى المطروحة حاليا.
وأكثر ما يميز تلفاز LG StanbyME هو أنه مثبت على محور محمول على عجلات ما يسهل إمكانية تحريكه داخل المنزل ليعمل ضمن أي غرفة، وكذلك يمكن تحريك الشاشة على المحور للتحكم بارتفاعها لتناسب زاوية الرؤية للمشاهد، أو تدوير الشاشة على المحور لتعرض الصور بشكل أفقي أو عمودي.
زود هذا الجهاز بتقنية NFC ليقترن مع الهواتف الذكية لاسلكيا ويتحول لشاشة عرض كبيرة لمكونات الهاتف أو يستخدم لإجراء مكالمات الفيديو أو تصفح المواقع عبر الإنترنت.
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