Oppo تتحدى غوغل وسوني بنظارة متطورة للواقع المعزز

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Oppo تتحدى غوغل وسوني بنظارة متطورة للواقع المعزز

كشفت شركة Oppo عن نظارة جديدة للواقع المعزز تتحدى بتقنياتها أحدث النظارات المنافسة التي تقدمها شركتا غوغل وسوني.

وتتألف نظارات Air Glass من إطارات معدنية خفيفة الوزن صنعت لتكون شبيهة بإطارات النظارات الطبية العادية، ويثبت على هذه الهياكل جهاز صغير خفيف الوزن أيضا مجهز بشاشات عالية الدقة تعمل بتقنيات micro-LED وتعرض البيانات بصيغة الواقع المعزز، وحميت هذه العدسات بطبقتين من الكريستال الياقوتي الذي يوفر شفافية ممتازة ويوفر وضوحا عاليا للرؤية حتى مع تفاوت درجات الإضاءة.

ويمكن التحكم بهذه النظارات عبر أزرار لمسية أو عبر الأوامر الصوتية أو حركات الرأس أو إيماءات اليدين، كما يمكن تزويد هياكلها الأساسية بعدسات طبية كتلك التي تستخدم مع النظارات العادية لتحسين الرؤية.

وحصلت هذه الأجهزة على معالجات Snapdragon Wear 4100 تسمح لها بمعاينة بيانات الواقع المعزز، كما يمكنها الاقتران لاسلكيا مع الهواتف والساعات والأجهزة الذكية الأخرى، ويمكن التحكم بها عبر تطبيق خاص للهواتف، كما تتوفر إطاراتها بمقاسين ولونين أساسيين هما الأسود والفضي.

المصدر: روسيا اليوم

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