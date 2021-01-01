

موتورولا تكشف عن أول هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 وهو Moto Edge X30 موتورولا تكشف عن أول هاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 وهو Moto Edge X30

أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف Moto Edge X30 وهو أول هاتف يأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 والذي تم الكشف عنه منذ أيام قليلة وكشفت موتورولا كذلك عن نسخة خاصة من الهاتف بكاميرا أمامية مدمجة مع الشاشة.



هاتف Moto Edge X30 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 144Hz ومعالج Snapdragon 8 Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.



الهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجا بيكسل والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 60 ميجا بيكسل.

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يأتي الهاتف ببطارية بقوة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 68 وات وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ويعمل بنظام Android 12.النسخة الخاصة من الهاتف تأتي بنفس المواصفات والفارق الوحيد هو أن الكاميرا الأمامية فيها مدمجة مع الشاشة وسعر النسخة الخاصة سيبدأ من 627 دولار بينما النسخة العادية سعرها سيبدأ من 501 دولار وسيتوفر الهاتف للبيع في الصين يوم 15 ديسمبر.بجانب هاتف Moto Edge X30 كشفت موتورولا كذلك عن هاتف آخر وهو Moto Edge S30 وهذا الهاتف يأتي بشاشة LCD بقياس 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144Hz.يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 888+ ورامات بحجم 6 و 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.الهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل والثانية واسعة الزاوية بدقة 13 ميجا بيكسل والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل ويعمل بنظام Android 11 وسيتوفر للبيع بسعر يبدأ من 313 دولار.