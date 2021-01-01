

هاتف iPhone 14 Pro سيأتي بثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية بدلاً من نوتش هاتف iPhone 14 Pro سيأتي بثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية بدلاً من نوتش

منذ عام 2017 وقدمت آبل هاتف آيفون بنوتش وهو iPhone X وكانت من أوائل الشركات التي تعتمد على النوتش في هواتفها لوضع الكاميرا الأمامية والمستشعرات فيه ولكن مع إنتقال معظم شركات أندرويد للإعتماد على تصميم الثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية مازالت آبل تعتمد على النوتش.



لكن يبدو أن هذا الأمر سيتغير في عام 2022 حيث وفقاً لتقرير وكالة TheElec هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max سيأتوا بشاشة OLED من تصنيع LG بثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية ومعدل تحديث 120Hz وسيأتي الأول بشاشة قياسها 6.06 بوصة والثاني بشاشة قياسها 6.7 بوصة.



بينما النسخ العادية في سلسلة iPhone 14 ستأتي بنوتش وستكون الشاشة الخاصة بها من تصنيع الشركة الصينية BOE وقد لا تأتي كذلك بمعدل تحديث 120Hz.