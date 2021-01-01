

أوبو تكشف عن هاتفها القابل للطي Find N بتحسينات كبيرة عن باقي الهواتف المنافسة أوبو تكشف عن هاتفها القابل للطي Find N بتحسينات كبيرة عن باقي الهواتف المنافسة

أعلنت أوبو اليوم عن أول هاتف لها قابل للطي وهو Find N وذلك بعد العديد من التشويقات الأيام السابقة.



هاتف أوبو Find N يأتي بشاشة من تصنيع سامسونج ولكن على الرغم من ذلك أستطاعت أوبو حل مشكلة متواجدة في شاشة هواتف سامسونج القابلة للطي وهي الخط الذي تلاحظه عند فرد الهاتف بين الشاشتين بسبب المفصلات الخاصة بالهاتف هذا الأمر غير متواجد في هاتف Find N وكذلك لا يوجد فجوه بسبب المفصلات.



كذلك بفضل المفصلات الخاصة بالهاتف يوجد وضع أطلقت عليه أوبو FlexForm وهو إمكانية تثبيت الهاتف على أي سطح مثل الـ tripod وتصوير فيديوهات لوقت طويل.

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هاتف أوبو Find N يأتي بشاشة خارجية OLED بقياس 5.49 بوصة بدقة 1972x988 ومعدل تحديث 60Hz وعند فرد الهاتف ستحصل على شاشة 7.1 بوصة بدقة 1792x1920 ومعدل تحديث 120Hz وكلاهما محمي بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 888 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت وثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر سوني IMX766 والثانية واسعة الزاوية بدقة 16 ميجا بيكسل ومستشعر سوني IMX481 والثالثة للتقريب البصري بدقة 13 ميجا بيكسل ومستشعر سامسونج S5K3M5.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 33 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 وات وسماعات ستريو وقارئ للبصمة على الجانب ويعمل بنظام Android 11.سيتوفر الهاتف للبيع في الصين يوم 23 ديسمبر بسعر يبدأ من 1200 دولار.