دودج تشالنجر الجيل الجديد سيحصل على محرك 6 سلندر جديد كلياً

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دودج تشالنجر الجيل الجديد سيحصل على محرك 6 سلندر جديد كلياً

المربع نت – نعلم أن مجموعة ستيلانتس تعمل على تطوير محرك 6 سلندر جديد كلياً سعة 2.9 لتر للأسواق العالمية إذا صحت التقارير الصحفية الأخيرة، والآن يبدو أن أول سيارة ستحصل على المحرك الجديد هي دودج تشالنجر الجيل الجديد.

وسيتوفر المحرك بمستويات أداء متعددة، أقواهم سيتوفر في تشالنجر بقوة تتراوح بين 350 و400 حصان، وسيحل محل محرك هيمي 5.7 لتر 8 سلندر الحالي بقوة 375 حصان.

وسيتميز المحرك بكفاءة عالية في استهلاك الوقود ومعدلات انبعاثات كربونية أخف بكثير من محرك هيمي الحالي، وسيمثل منافسة لمحرك 6 سلندر الجديد من بي إم دبليو بقوة قصوى 503 حصان.

عند سؤال دودج عن الأمر، رفضت العلامة التعليق على خطط تطوير المحرك أو تشالنجر الجيل القادم.

المصدر: المربع نت

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