باجاني هوايرا نادرة معروضة للبيع في مزاد بسعر يتعدى 7.14 مليون ريال

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صورة الخبر: باجاني هوايرا نادرة معروضة للبيع في مزاد بسعر يتعدى 7.14 مليون ريال
باجاني هوايرا نادرة معروضة للبيع في مزاد بسعر يتعدى 7.14 مليون ريال

المربع نت – مضى حوالي 10 أعوام على تدشين باجاني هوايرا التي حلت موديل زوندا الأسطوري، وتستمر باجاني بطرح إصدارات خاصة لهوايرا مثل رودستر BC وهوايرا R المخصصة للمضمار.

واقتصر إنتاج هوايرا الأصلية على 100 نسخة فقط مع عرض نسخ منهم في مزادات عالمية من حين لآخر، منهم هذه النسخة الحصرية المزودة بتعديلات ديناميكية خاصة في 2016 لتحسين تدفع الهواء أسفل الشاسيه، ورفع قوة الدفع السفلية.

كما حصلت هذه النسخة على جنوط ألمنيوم 20 إنش في الأمام و21 إنش بالخلف، ونظام عادم تيتانيوم، مع العلم أن حزمة التعديلات هذه المسماة Tempesta كلفت صاحب السيارة 180,000 دولار!

وتعتمد باجاني هوايرا على محرك مرسيدس AMG سعة 6.0 لتر 12 سلندر بقوة 730 حصان وعزم 1000 نيوتن متر، مع دفع خلفي وناقل أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات، ووصل سعرها في المزاد حتى الآن إلى 1.9 مليون دولار – 7.14 مليون ريال.

صورة الخبر: باجاني هوايرا نادرة معروضة للبيع في مزاد بسعر يتعدى 7.14 مليون ريال

صورة الخبر: باجاني هوايرا نادرة معروضة للبيع في مزاد بسعر يتعدى 7.14 مليون ريال

صورة الخبر: باجاني هوايرا نادرة معروضة للبيع في مزاد بسعر يتعدى 7.14 مليون ريال

المصدر: المربع نت

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