كشفت لقطات التجسس من الصين عن تصميم الجيل التالي من ميني كوبر في الشكل الكهربائي، وبحسب motor1، نشر نيكولاس كافيرو، الذي يدير قناة FutureCars عبر موقع التواصل إنستجرام صورًا للسيارة الجديدة.
وبالنظر إلى عدم وجود أنابيب العادم في الخلف، يشير ذلك إلى أن السيارة كهربائية، على الرغم من عدم التأكد من ذلك، إلا أنه يبدو منطقي.
تأتي السيارة بالواجهة التقليدية لسيارة الميني كوبر إلى حد ما، بشبكة رادياتير مغلقة ومصابيح أمامية كبيرة ومستديرة، بالإضافة إلى تقنية LED.
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التعليقات على لقطات حصرية تكشف عن سيارة «ميني كوبر» الجديدة (صور)
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