

لقطات حصرية تكشف عن سيارة «ميني كوبر» الجديدة (صور) لقطات حصرية تكشف عن سيارة «ميني كوبر» الجديدة (صور)

كشفت لقطات التجسس من الصين عن تصميم الجيل التالي من ميني كوبر في الشكل الكهربائي، وبحسب motor1، نشر نيكولاس كافيرو، الذي يدير قناة FutureCars عبر موقع التواصل إنستجرام صورًا للسيارة الجديدة.



وبالنظر إلى عدم وجود أنابيب العادم في الخلف، يشير ذلك إلى أن السيارة كهربائية، على الرغم من عدم التأكد من ذلك، إلا أنه يبدو منطقي.



تأتي السيارة بالواجهة التقليدية لسيارة الميني كوبر إلى حد ما، بشبكة رادياتير مغلقة ومصابيح أمامية كبيرة ومستديرة، بالإضافة إلى تقنية LED.

فيما اقترحت الصور أن الأضواء السفلية قد تختفي لمنح المصد مظهرًا أكثر بساطة، ومع ذلك، يمكن أن تشهد النهاية الخلفية المزيد من التغييرات.فيما تأتي المصابيح الخلفية بشكل شبه منحرف غير عادي وتتميز بالنمط الأسود المعقد والمثير للاهتمام، ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.كما أكدت ميني أن الطراز القابل للتحويل سينضم أيضًا إلى تشكيلة العلامة التجارية المحدثة بالكامل في عام 2025، ويجب أن يكون لها تصميم متقارب بشكل كبير من سيارة الهاتشباك ذات السقف الصلب.



