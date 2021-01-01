

رينو تكشف عن الفئة الجديدة من سيارات ميجان رينو تكشف عن الفئة الجديدة من سيارات ميجان

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات – الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية رينو – عن طرح فئة جديدة خامسة من طراز ميجان فيس ليفت كموديل 2022 ، بعد أن تأخر تسليم الفئة الرابعة داخل السوق المحلية.



وجاءت أسعار الفئة الأولي 294 ألف جنيه، والفئة الثانية 324 ألفاً، والفئة الثالثة 354 ألفاً، و الفئة الرابعة 384 ألفاً، و سعرت الفئة الجديدة الخامسة 434 ألفاً.



وأوضح وكيل رينو أن السيارة الجديدة لا تختلف كثيراً فى الشكل الخارجى، حيث تأتى بمصابيح أمامية بنظام LED بالكامل، وإضاءة نهارية LED على شكل حرف C، مع طي مرايا الأبواب كهربائيًا، فتحة سقف بانوراما كهربائية، حساس لفتح الشنطة أوتوماتيك، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة .

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مواصفات الفئة الخامسة الجديدةكما تأتى السيارة رينو ميجان فيس ليفت موديل 2022 الفئة الخامسة ، بمحرك سعة 1.3 لترًا تيربو بقوة 150 حصان ، متصل بناقل حركة ثنائي القابض DCT من 7 سرعات مع تبريد زيت WET.وتضم السيارة رينو ميجان فيس ليفت موديل 2022 الفئة الخامسة عدد من وسائل الامان والحماية من بينها 6 وسائد هوائية ، و ABS، EBD، ESP مع نظام مساعدة عند صعود المرتفعات HSA.كما تضم السيارة تنبيه السائق في حالة الإرهاق، والكاميرا الخلفية، فرامل اليد الكهربائية مع خاصية التعليق التلقائي Auto Hold ، وهي نفس العوامل الموجودة أيضًا في الفئة الخامسة، ولكن مع بعض الإضافات الجديدة، حيث تم إضافة رادار أمامي يقدم العديد من وظائف مساعدة القيادة .وتأتى دواخل رينو ميجان فيس ليفت موديل 2022 ، بفرش من الجلد بالكامل ، مع التحكم في مقعد السائق كهربائيًا، خاصية مساج في مقعد السائق، مع تدفئة المقاعد الأمامية، وشاشة عرض بروجيكتور على الزجاج الأمامي أو “Hea Up Display” المعروفة اختصارًا بـ HUD.