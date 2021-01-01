مستوحى من FJ كروزر .. تويوتا تكشف عن سيارة للتضاريس الوعرة

اعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سياراتها الكهربائية الجديدة الخاصة للتضاريس الوعرة والتى تحمل اسم كومباكت كروزر إي في المؤقت حتى يتم انتاجها الفعلى ، خلال هذا الاسبوع .
واوضحت تويوتا ان السيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، والمستوحاه من السيارة FJ كروزر .
وقالت تويوتا ان السيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، هي صغيرة نسبياً وموجهة للتضاريس الوعرة بشكل أساسي، مع استخدام مكثف للألوان وشبك أمامي كلاسيكي نسبياً وتصميم جانبي عضلي.
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