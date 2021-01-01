مستوحى من FJ كروزر .. تويوتا تكشف عن سيارة للتضاريس الوعرة

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صورة الخبر: مستوحى من FJ كروزر .. تويوتا تكشف عن سيارة للتضاريس الوعرة
مستوحى من FJ كروزر .. تويوتا تكشف عن سيارة للتضاريس الوعرة

اعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سياراتها الكهربائية الجديدة الخاصة للتضاريس الوعرة والتى تحمل اسم كومباكت كروزر إي في المؤقت حتى يتم انتاجها الفعلى ، خلال هذا الاسبوع .

واوضحت تويوتا ان السيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، والمستوحاه من السيارة FJ كروزر .

وقالت تويوتا ان السيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، هي صغيرة نسبياً وموجهة للتضاريس الوعرة بشكل أساسي، مع استخدام مكثف للألوان وشبك أمامي كلاسيكي نسبياً وتصميم جانبي عضلي.

وتظهر السيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، بمصابيح خلفية LED أنيقة ، و إطارات مجهزة لجميع التضاريس .

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة الجديدة كومباكت كروزر إي في ، فتضم لوحة العدادات الرقمية ومقود بتصميم غير تقليدي وشاشة لمسية ترفيهية كبيرة.

واكدت تويوتا اليابانية انها تجهز لطرح موديل إنتاجي للسيارة خلال الأعوام الثلاثة القادمة وستمثل منافسة كهربائية مباشرة لفورد برونكو سبورت وجيب رينيجيد الجيل القادم.

صورة الخبر: مستوحى من FJ كروزر .. تويوتا تكشف عن سيارة للتضاريس الوعرة

المصدر: صدى البلد

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