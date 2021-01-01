

باقة 400 ألف ريال سعودي 5 سيارات SUV موديل 2021 |صور باقة 400 ألف ريال سعودي 5 سيارات SUV موديل 2021 |صور

تحظى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV بشعبية كبيرة داخل السوق السعودي للسيارات، بفضل العديد من المقومات مثل المساحة العائلية و الرحابة، بالإضافة للتجهيزات الفنية والارتفاع المناسب الذي يمنحها أفضلية للتعامل مع الطرق الوعرة.



يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات أبرز 5 سيارات فئة الـ SUV في السوق السعودي موديلات 2021.



1 ـ أودي Q8

تتمتع سيارة اودي Q8 موديل سعة المحرك 3000 سي سي، ينتج قوة قادرها340 حصان، وعزم الدوران500 نيوتن.متر، متصلة بناقل الحركة تريبتونيك 8 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة 5.9 ثانية.

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تأتي سيارة اودي بنظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، خاصية Comfort Key، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، واقي للجسم للحماية الإضافية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، عجلة قيادة كهروميكانيكية.ويبلغ سعر سيارة اودي Q8 موديل 2021 في السعودية بـ 352 ألف ريال.2 ـ نيسان باترولتستمد السيارة نيسان باترول 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 275 حصان، و 394 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر في الساعة، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية.كما تحتوي نيسان باترول 2021 على محرك اخر ثماني الاسطوانات، سعة 5600 سي سي، قادر على انتاج قوة 400 حصان، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمد على منظومة الدفع الكلي أيضا، و بهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في غضون 6.6 ثانية.أسعار نيسان باترول موديل 2021 :الفئة الأولى XE بسعر 196 ألف ريال.الفئة الثانية SE T2 بسعر 227 ألف ريال.الفئة الثالثة SE PLATINUM CITY بسعر 265 ألف ريال.الفئة الرابعة PLATINUM CITY بسعر 358 ألف ريال.الفئة الخامسة موديل OPTIONSE FULL OPTION 374 ألف ريال.3 ـ جاجوار F PEACEتعتمد السيارة جاجوار F-PACE موديل 2021 علي محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 250 حصان، و365 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات .حصلت سيارة جاجوار على مقصورة داخلية، مجهزة بأحدثها، حيث تتميز بعدادات سرعة إلكترونية من نوع TFT، وشاشة لمس أمامية مقاس 11.4 بوصة، مع تقنية بيفي برو الجديدة، ونظام ملاحة بخاصية البث المباشر، ويدعم النظام الترفيهي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.أسعار جاجوار F-PACE موديل 2021:الفئة الأولى S بسعر 265 ألف ريال..الفئة الثانية PRESTIGE بسعر 283 ألف ريال.الفئة الثالثة R-SPORT بسعر 310 ألف ريال.4 ـ إنفينيتي QX80تأتي السيارة إنفينيتي QX80 موديل 2021 بمحرك V8 سعة 5600 سي سي، ينتج قوة 400 حصان، و 530 نيوتن. متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام الدفع رباعي، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 7.3 ثانية.جهزت سيارة إنفينيتي بعوامل الأمان القياسية المتقدمة، مرآة الرؤية الخلفية مع شاشة كاميرا مدمجة، نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، تحذير مغادرة المسار، تحذير الاصطدام الأمامي مع كشف المشاة، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ , نظام تثبيت السرعة، مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، تنبيه المقعد الخلفي.أسعار إنفينيتي QX80 موديل 2021:الفئة الأولى LUXE 8 SEATSبسعر363 ألف ريال.الفئة الثانية LIMITED EDITION بسعر 396 ألف ريال.5 ـ بي ام دبليو X5تستمد السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 252 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات، يمكنها نقل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي، بينما يبلغ سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.كما تحتوي السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2021 على فرامل ABS، و EBD، و خاصية دعم الفرامل BA، ونظام الثبات الديناميكي، وخاصية تجاوز المرتفعات والتعامل مع المنحدرات، ومستشعرات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، و خاصية متابعة ضغط الاطارات، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، و انذار ضط السرقات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.ويبلغ سعر سيارة بي ام ددبليو X5 موديل 2021 بـ 427 ألف ريال سعودي.