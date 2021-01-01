5 أسباب تؤدى إلى تلف بطارية اللاب توب.. تجنبها

ما هي أسباب تلف بطارية اللاب توب؟ سؤال مهم يطرحه مالكو أجهزة الحواسيب الشخصية، فلا شك أن بطارية اللاب توب من أهم الأشياء التي يجب على كل من يستخدم جهاز كمبيوتر محمول أن يهتم بها أولا إذا كان يرغب في بقاء جهازه جديدا، فإن كنت لا تتعامل مع البطاريات الكهربائية بشكل جيد، سنستعرض إليك فيما يلي أهم أسباب تلف بطارية اللاب توب لتفادي الوقوع فيها.
أسباب تلف بطارية اللاب توب
إذا كنت من مستخدمي أجهزة الحاسوب المحمولة، فقد تواجهك بعد فترة طويلة من استخدام اللاب توب العديد من المشكلات من بينها تلف بطارية اللاب توب، لذلك يجب عليك اتباع بعض النصائح كي لا تتسبب في تلف بطارية جهازك بسرعة.
أهم أسباب تلف بطارية اللاب توب
1. ترك الشاحن متصلا باللاب توب بعد إغلاقه: ويمثل هذا الإجراء جزءا كبيرا من أهم أسباب تلف البطارية، إذ لا يؤدي بقاء الحاسوب متصلا بالشاحن لفترة طويلة بعد إطفاء الجهاز إلى الاحتفاظ بالطاقة لفترة أطول.
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