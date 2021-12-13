

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 16-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.



وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصريعيار 24 888 إلى 890عيار 22 814 إلى 816عيار 21 777 إلى 779عيار 18 666 إلى 668عيار 14 518 إلى 519عيار 12 444 إلى 445الاونصة 27,617 إلى 27,688الجنيه الذهب 6,216 إلى 6,232الكيلو 888,000 إلى 890,286أسعار الذهب في مصر بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.