

أسعار صرف العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس 16-12-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس 16-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الخميس 16 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

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كما سجل اليورو للشراء 17.6028 جنيه، والبيع 17.7531 جنيه.الجنيه الإسترليني للشراء 20.687 جنيه، والبيع 20.9059 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1532 جنيه، والبيع 12.2538 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.367 جنيه، والبيع 2.387 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.7156 جنيه، والبيع 1.7328 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.7088 جنيه، والبيع 1.7262 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9099 جنيه، والبيع 17.0457 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7446 جنيه، والبيع 13.8508 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1028 جنيه، والبيع 11.2305 جنيه.