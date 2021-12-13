استقرار سعر الفاكهة بسوق العبور..

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع سعر كيلو الفرولة بنجو 2 جنيه ليتراوح بين 8 و12 جنيهات، وسجل اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسجل البرتقال أبوسرة بين 3 و5 جنيهات، وسجل البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
وسجلت أسعار الخضروات وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسجل الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، وسجلت الجوافة بين 4 و7 جنيهات، وسجل الرمان بين 4 و7 جنيهات، وسجل الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.
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