استقرار سعر الفاكهة بسوق العبور..

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › استقرار سعر الفاكهة بسوق العبور..

صورة الخبر: استقرار سعر الفاكهة بسوق العبور..
استقرار سعر الفاكهة بسوق العبور..

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع سعر كيلو الفرولة بنجو 2 جنيه ليتراوح بين 8 و12 جنيهات، وسجل اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسجل البرتقال أبوسرة بين 3 و5 جنيهات، وسجل البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

وسجلت أسعار الخضروات وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسجل الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، وسجلت الجوافة بين 4 و7 جنيهات، وسجل الرمان بين 4 و7 جنيهات، وسجل الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استقرار سعر الفاكهة بسوق العبور..

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25838

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager