

البورصة المصرية تربح 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء البورصة المصرية تربح 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تباينت اداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، بينما ربح رأس المال السوقي نحو 1.681 مليار جنيه ليغلق عند 733.415 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.04% ليغلق عند مستوى 11622 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 50» بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، فيما قفز «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.43% ليغلق عند مستوى 13.790 نقطة، بينما زاد «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.14% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، بينما صعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.18% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة.