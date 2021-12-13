رئيس الوزراء يستعرض مقترح إقامة ميناء للصيد بعزبة البرج في دمياط

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعياً للتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، والعمل على سرعة حلها وإزالتها، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، مجدداً الإشارة إلى أن تلك المشروعات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الحيوية.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم إقامتها فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن تلك المشروعات يتم تنفيذها على مستوى 28 قرية و219 عزبة وتابعا بمركز كفر سعد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القرى، مؤكدة المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، للتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وسرعة دخولها الخدمة.
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