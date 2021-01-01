احذر آلام الذراع والكتف.. مؤشر إصابة بمرض خطير

آلام الذراع والكتف تعد من أكثر الآلام المزعجة والتي تحد من حرية الحركة بشكل كبير خاصة وإذا كانت هذه الآلام مستمرة لفترة وليست بشكل عرضي وعلى الرغم من أن هذه الآلام قد تكون مؤشر للعديد من الأمراض والإصابات مثل وجود كسر أو ألتهاب المفاصل والأوتار أو دليل على وجود تمزق سواء في الأربطة أو حتى الغضروف واحيانا قد تكون مؤشر لبداية الإصابة بنوبة قلبية حسب موقع "mayo clinic" وعلى الرغم من أن آلام الذراع والكتف ترتبط بكل هذه الأمراض إلا أنها قد تكون مؤشر لواحدة من أكثر الأمراض خطورة وهي سرطان الرئة.
فوفقا لموقع " mirror" البريطاني فإنه في كثير من الأحيان يكون من الصعب اكتشاف سرطان الرئة في مراحله الأولى لتشابه أعراضه مع كثير من الأمراض الأخرى مثل ضيق التنفس والسعال المستمر لذلك غالبا ما يتم اكتشافه بعد انتشاره بشكل كبير داخل الممرات الهوائية المؤدية إلى الرئتين.
ولأن الاكتشاف المبكر يساعد بشكل كبير على الوصول إلى فرص أفضل للعلاج ونسب أعلى للقضاء عليه ولذلك عليك الانتباه إلى مجموعة من العلامات بمجرد ملاحظاتها عليك التوجه إلى الطبيب ومن أكثر هذه الأعراض أهمية بجانب السعال المستمر والمصاحب أحيانا بالدم وضيق التنفس هو الشعور بآلام مستمرة في منطقة الكتف فهي إحدى علامات المراحل المبكرة من سرطان الرئة.
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