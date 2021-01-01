يتخوف العلماء من جرف جليدي مهم على نهر «ثويتس» الجليدي في القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»؛ لأنه في طريقه للانهيار في غضون 5 سنوات، ما يسرع ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي»؛ إذ يذوب الجرف الذي يعادل حجم ولاية فلوريدا الأمريكية، بسرعة، ويفقد حوالي 50 مليار طن من الجليد سنويًا.
واكتسب النهر الجليدي لقبه القاتم «نهر يوم القيامة» لأن انهياره الكامل سيرفع مستويات سطح البحر العالمية بحوالي قدمين ويعرض الأنهار الجليدية الأخرى في أنتاركتيكا لنفس عملية الذوبان، وهي كارثة ربما تقضي على الجنس البشري، بحسب موقع sciencealert العلمي المتخصص.
«ثويتس» يتسبب في 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر سنويا
في حين أن العلماء لا يتوقعون كارثة نهر يوم القيامة لمدة 200 عام على الأقل، فإن ذوبان الجليد من «ثويتس» يتسبب حاليًا في حوالي 4% من الارتفاع السنوي في مستوى سطح البحر، ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات المحيطات في حدوث فيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها ملايين الأشخاص والعديد من أكبر مدن العالم، ما يؤدي إلى الإضرار بالممتلكات والبنية التحتية، والمزيد من العواصف الكارثية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي»: يفقد 50 مليار طن سنويا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق