تمكن مراهق من ولاية مينيسوتا من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من بوابة فمه الكبير.
ودخل إسحاق جونسون، البالغ من العمر 21 عاما، موسوعة غينيس، بعدما استطاع فتح فمه على مدى 10 سنتيمترات.
وتعليقا على فوزه باللقب، قال جونسون: "أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
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التعليقات على شاب يدخل موسوعة "غينيس" بفضل فمه الكبير
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