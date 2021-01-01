

زوجة ترسم دوائر على شامات بظهر زوجها قبل ذهابه للطبيب..عشان تنبه الدكتور زوجة ترسم دوائر على شامات بظهر زوجها قبل ذهابه للطبيب..عشان تنبه الدكتور

أصيب طبيب أمراض الجلدية في ولاية يوتا الأمريكية بالصدمة عندما علم أن زوجته قررت ما يجب فعله للوقاية من السرطان لدى زوجها وبدأت في كتابة ملاحظات على ظهر المريض وبطنه، وتفاجأ الطبيب عندما شاهد أن الزوجة قررت رسم دوائر بالقلم حول شامات تتواجد على جسد زوجها، تشك في صحتها، وبدأت في كتابة ملاحظات على ظهره وبطنه.



و لاحظت زوجة المريض برينلي مايلز، من ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهور عدة نقاط حمراء وسوداء على صدر زوجها وظهره، وكانت قلقة من كونها سرطانية، وللتأكد من أسباب هذه النقاط الحمراء والسوداء والتأكد من معرفة ما إذا كانت تشكل أي خطر على صحة شريكها، قامت برسم علامات دائرية حول الشامات بالقلم، وفق صحيفة "دايلي ستار".



وذهبت الزوجة مع زوجها المريض إلى الطبيب وهو مرسوم على ظهره وصدره عدد من الدوائر، حيث قالت برينلي مايلز:"هذه هي الطريقة التي أرسلت بها زوجي إلى طبيب الأمراض الجلدية".

وبعد زيارة للعيادة، عاد زوجها وأطلعها على ما فعله مع الطبيب الخبير أثناء الفحص، حيث ترك طبيب الأمراض الجلدية ملاحظاته بجوار كل شامة محاطة بدائرة - بعضها يشار إليه على أنه "جيد" والبعض الآخر مغطى بضمادة مع ملاحظة مدون عليها جملة "أخذت للاختبار".ومن جهة أخرى، أعطى المريض لزوجته ورقة، شرح فيها كيفية العناية بالجرح، ونوع الكريم اللازم للتطهير والشفاء، ومن المقرر إجراء اختبار على الشامات المشكوك فى أمرها خلال مدة تتراوح مابين 7 إلى 10 أيام.وأشاد الكثيرون بسلوك زوجة المريض، بحسب صحيفة "ديلي ستار" ، وقال أحد المعلقين على فيديو الزوجة: "لهذا السبب يعيش الرجال المتزوجون أطول".وكتب أخر: "بصفتى شخصًا فقدت زوجتي بسبب سرطان الجلد، أشكرك على إجراء هذه الإختبارات" ويعتقد البعض الآخر أن طبيب الأمراض الجلدية قام بعمل جيد للغاية في مساعدة برينلي على اجتياز نتائج التشخيص الأولية.



