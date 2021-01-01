أصيب طبيب أمراض الجلدية في ولاية يوتا الأمريكية بالصدمة عندما علم أن زوجته قررت ما يجب فعله للوقاية من السرطان لدى زوجها وبدأت في كتابة ملاحظات على ظهر المريض وبطنه، وتفاجأ الطبيب عندما شاهد أن الزوجة قررت رسم دوائر بالقلم حول شامات تتواجد على جسد زوجها، تشك في صحتها، وبدأت في كتابة ملاحظات على ظهره وبطنه.
و لاحظت زوجة المريض برينلي مايلز، من ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهور عدة نقاط حمراء وسوداء على صدر زوجها وظهره، وكانت قلقة من كونها سرطانية، وللتأكد من أسباب هذه النقاط الحمراء والسوداء والتأكد من معرفة ما إذا كانت تشكل أي خطر على صحة شريكها، قامت برسم علامات دائرية حول الشامات بالقلم، وفق صحيفة "دايلي ستار".
وذهبت الزوجة مع زوجها المريض إلى الطبيب وهو مرسوم على ظهره وصدره عدد من الدوائر، حيث قالت برينلي مايلز:"هذه هي الطريقة التي أرسلت بها زوجي إلى طبيب الأمراض الجلدية".
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التعليقات على زوجة ترسم دوائر على شامات بظهر زوجها قبل ذهابه للطبيب..عشان تنبه الدكتور
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