السعودية تعلن عن "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"باستخدام تقنية الواقع الإفتراضي VR

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صورة الخبر: السعودية تعلن عن "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"باستخدام تقنية الواقع الإفتراضي VR
السعودية تعلن عن "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"باستخدام تقنية الواقع الإفتراضي VR

أعلن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، عن "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي" والتي أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف من خلال الإدارة العامة للمعارض الرقمية بالمملكة العربية السعودية، حيث كان الهدف من المبادرة استخدام الواقع الافتراضي(VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.بحيث يصبح بالإمكان لمس الحجر افتراضيا . وقد يكون من الممكن مستقبلا زيارة الأماكن المقدسة من خلال هذه التقنية .

صورة الخبر: السعودية تعلن عن "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"باستخدام تقنية الواقع الإفتراضي VR

صورة الخبر: السعودية تعلن عن "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"باستخدام تقنية الواقع الإفتراضي VR

صورة الخبر: السعودية تعلن عن "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"باستخدام تقنية الواقع الإفتراضي VR

صورة الخبر: السعودية تعلن عن "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"باستخدام تقنية الواقع الإفتراضي VR

المصدر: عرب نت 5

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