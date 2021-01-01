

مخترع مصري يبتكر روبوت على شكل هرم خوفو.. يتحدث اللغات ويكشف الخارجين عن القانون مخترع مصري يبتكر روبوت على شكل هرم خوفو.. يتحدث اللغات ويكشف الخارجين عن القانون

أعلن المهندس المصري طارق جمال الدين عن انتهاءه وفريق عمل «أرابيك روبوتيكس»، تصنيع أول روبوت مصري بالكامل 100%، وتم تصنيعه على شكل هرم خوفو الفرعوني ويحمل اسم (ريمو خوفو) ومستوحى من أسرار الهرم الأكبر ويعمل أيضاً بنظام تشغيل (سوفت وير) وهو نظام (ريمو روبو) الذي تم ابتكاره بالكامل من نفس فريق العمل وعلى رأسهم الدكتورة ريما عقلة ابو خيط.



وأكد، في تصريحات صحفية، أن الاختراع الجديد جاء بعد مرور عامين من انتاج الروبوت الممرضة الذي تم الكشف عنه بمدينة سول في كوريا الجنوبية خلال مؤتمر الروبوتات العالمي، والذي كان يقدم كافة الخدمات الطبية لأفراد الأسره وكبار السن والمحتاجين، كما يمكن استخدامه في الاماكن السياحية كالمتاحف واماكن الترفيه والقرى السياحية، وكذلك تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات وخاصة في أوقات الازمات والأوبئة.



وأشار إلى أن «ريمو خوفو» يعد أول روبوت حقيقي مدعم بخصائص مميزه ومنها التعرف على أفراد الأسرة وحالتهم الصحية والتفاعل مع الأشخاص والتعبير عن مشاعر الحب والفرحة والغضب وغيرها، بالإضافة لتمكنه من التحدث بلغات متعددة ومنها اللغة العربية وحفظ الاشخاص والتعرف على الاشياء وتمييز الأشياء الخطيرة والابلاغ عنها.

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وأوضح المخترع أن الربوت يمكنه حفظ كم لا نهائي من البيانات باستخدام شريحة الكترونية داخليه كما يتصل الروبوت بالحوسبة السحابية والاستفادة من إمكانيات الشبكة العنكبوتية، كما يستطيع قياس درجة حرارة الاشخاص ومعرفة ما إذا كان الشخص يرتدي الكمامة ام لا؟!، كما بالإمكان تسجيل الاشخاص الخارجين عن القانون أو الإرهابيين أو الغرباء والابلاغ عن أماكنهم عن طريق الاحداثيات.