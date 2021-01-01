

فيسبوك توفر دعماً للدردشة المباشرة مع عملائها عبر ماسنجر فيسبوك توفر دعماً للدردشة المباشرة مع عملائها عبر ماسنجر

أعلن موقع فيسبوك Facebook، المملوك لشركة ميتا، عن اختباره لميزة جديدة توفر دعما للدردشة المباشرة من أجل مساعدة الأشخاص الذين تم حظرهم على منصته.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، يختبر فيسبوك لأول مرة دعم الدردشة الحية مع الفريق الفني الخاصة به عبر تطبيق ماسنجر، لمساعدة الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كعمل تجاري على حل المشاكل التي تواجههم، والتي قد لا تمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم.



فيسبوك تقدم طريقة سريعة للحسابات التي يتم حظرها في المستقبل

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وأوضح عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، أن خدمة "الدردشة المباشرة" تتوفر حاليا لبعض المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية على مستوى العالم، بما في ذلك المبدعين.ولسبب ما قد يتعرض مالك الحساب على فيسبوك إلى الحظر من قبل الشركة، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تقييده من استخدام الحساب بشكل طبيعي إما بسبب نشاط غير عادي أو لأنه انتهك معايير المجتمع الخاصة بالخدمة.وكما يمكن لصناع المحتوى على فيسبوك، باستخدام الدردشة الحية الحصول على رد سريع حول العائد الخاص بهم، أو عن كيفية استخدام ميزة جديدة لمقاطع ريلز على إنستجرام.وتهدف المنصة المملوكة لشركة "فيسبوك"، التي تم تغيير اسمها مؤخرا إلى "ميتا"، إلى القضاء على الأشخاص الذين يزعمون أن لديهم وصولا داخليا إلى ميتا ويتقاضون أموالًا للمساعدة في استعادة الحساب، وفقا لتقرير BuzzFeed في شهر أغسطس الماضي.وتوفر خدمة الدعم المباشر على فيسبوك، طريقة سريعة لصناع المحتوى الذين تم حظر دخولهم إلى حساباتهم للتواصل مع الدعم الفني التابع للشركة، إذ يكونوا مضطرين للدفع إلى المحتالين من أجل استعادة حساباتهم مرة أخرى.وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كعمل تجاري، فقد يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى الدفع، خاصةً عندما لا تستجيب طرق دعم العملاء العادية.وتشمل التغييرات الأخرى التي أعلت عنها فيسبوك مؤخرا، أداة جديدة لحظر الكلمات المسيئة ضمن التعليقات، وأداة أخرى لمساعدة المشرفين على إخفاء التعليقات تلقائيا مع الروابط أو الصور.وبالإضافة إلى ذلك، القدرة على حظر المسيئين حتي لو قاموا بإنشاء حسابات جديدة، مع وجود تبويب مخصص لعرض التعليقات المخفية.