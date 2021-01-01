

استمرت 20 دقيقة..يوتيوب تعلن حل مشكلة تسببت في تعذر وصول آلاف المستخدمين لمنصتها استمرت 20 دقيقة..يوتيوب تعلن حل مشكلة تسببت في تعذر وصول آلاف المستخدمين لمنصتها

قالت منصة يوتيوب YouTube، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنها أصلحت المشكلة التي تسببت في فقدان الآلاف من المستخدمين الوصول إلى نظامها الأساسي أو مواجهة خدمات بطيئة.



ووفقا لحساب يوتيوب الرسمي على تويتر، فإن المشكلة استمرت لمدة 20 دقيقة تقريبا، مساء أمس الثلاثاء، وتسببت في تعذر وصول آلاف المستخدمين إلى منصتها في بعض دول العالم.



يوتيوب يصلح مشكلة استمرت لـ 20 دقيقة



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وكتب فريق دعم يوتيوب عبر تغريدة على تويتر قال فيها: إذا كنتم قد واجهتم بطئاً في الخدمات عن المعتاد أو مشكلة في الدخول على يوتيوب في وقت سابق اليوم، فقد وجدنا حلا لذلك، المشكلة استمرت نحو 20 دقيقة.وأبلغ أكثر من 19 ألف شخص عن بعض المشكلات التي واجهتهم أثناء استخدام يوتيوب من خلال موقع down detector، المتخصص في تتبع أعطال الخدمات عبر الإنترنت.وأوضح أحد مستخدمي يوتيوب ممن واجهوا العطل، أنه لم يستطع الوصول إلى موقع مشاركة الفيديوهات عبر الهواتف الذكية أو عبر متصفح كروم على الأجهزة اللوحية.وكان من بين أكثر المستخدمين المتأثرين بعطل موقع يوتيوب، في الولايات المتحدة.وأشار موقع “hindustantimes”، أن موقع يوتيوب واجه 65 انقطاعًا على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، حسبما ذكرت أداة الويب المتخصصة بمراجعة أداء مواقع الويب.