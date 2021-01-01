

لتحسين أداء هاتفك.. 6 حيل ذكية يمكنك إتباعها على هواتف أندرويد لتحسين أداء هاتفك.. 6 حيل ذكية يمكنك إتباعها على هواتف أندرويد

حث تقرير نشره موقع "ذا صن"، مستخدمي هواتف أندرويد على اتباع مجموعة من النصائح والحيل، والتي عند استخدامها يمكن أن تجعل الأجهزة الخاصة بهم من أقوى الهواتف الذكية على الإطلاق.



ونظرا لأنك قد تواجه بعض المشكلات أثناء استخدامك لهواتف أندرويد، ستساعدك الحيل الستة التالية على إعادة هاتفك إلى سابق عهده وتعزيز مستويات أدائه، مهما كانت علامته التجارية.



6 حيل بسيطة تدعم أداء هواتف أندرويد للعمل بكفاءة



الحيلة الأولى: تخلص من التطبيقات الغير المستخدمة:

يملك الكثيرين من مستخدمي هواتف أندرويد العديد من التطبيقات الغير مستخدمة الموجودة في هواتفهم، وسيؤدي إزالة بعض هذه التطبيقات إلى تحرير بعض مساحة التخزين وتعزيز أداء هاتفك بشكل عام.

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الحيلة الثانية: قم بترقية سعة التخزين الخاصة بهاتفك:تأتي معظم أجهزة أندرويد بإمكانية تزويدها بمساحة تخزين إضافية، وتوسعتها باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حجم الوسائط والتطبيقات التي يمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك، بالإضافة إلى نقل كميات كبيرة من البيانات المخزنة على هاتفك إلى أجهزة أخرى. بسهولة.الحيلة الثالثة: استخدم برنامج مضاد للفيروسات:يدعم نظام التشغيل أندرويد العمل مع عددا من تطبيقات مكافحة الفيروسات الشهيرة، والتي تعمل مجانا للكشف عن البرامج الضارة والحماية منها، إلى جانب مجموعة من ميزات الخصوصية لمكافحة الإختراقات.الحيلة الرابعة: قم بإعادة تشغيل هاتفك:عند مواجهة مشكلة ما على هاتف أندرويد، فأن كل ما يحتاجه هاتفك هو إعادة تشغيله لإعادة تنشيطه مرة أخرى، حيث يمكن أن يساعدك هذا الإجراء في حذف جميع الملفات المؤقتة المفتوحة على جهازك، وتنظيف ذاكرة الوصول العشوائي رام والتي تزيد من أداء الجهاز.الحيلة الخامسة: قم بإيقاف تشغيل الخلفية المتحركة:كلما قل عدد المهام التي يحتاجها هاتفك في الخلفية، كان أداؤه أفضل، حيث يؤدي إيقاف تشغيل الخلفيات المتحركة (live wallpaper) على شاشتك الرئيسية، يمكن أن يساعدك في تخفيف أعباء هاتفك الإضافية.الحيلة السادسة: امسح ذاكرة التخزين المؤقت:تحوى هواتف أندرويد ذاكرة تخزين مؤقتة cache، على غرار أجهزة الكمبيوتر، يمكن أن يساعدك حذف البيانات المخزنة مؤقتا على هاتفك في تحميل التطبيقات المرتبطة بها بشكل أسرع، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى توفير مساحة تخزين على هاتفك، وتحسين كفاءة أداء هاتفك.