

مواصفات وأسعار الهاتف HTC Wildfire E2 Plus مواصفات وأسعار الهاتف HTC Wildfire E2 Plus

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة HTC، عن أحدث هواتفها الذكية، من الفئة الاقتصادية، تحت مسمى HTC Wildfire E2 Plus، مع مواصفات أفضل من الموجودة، في هاتف Wildfire E2، الذي وصل في عام 2020 الماضي، حيث يأتي الهاتف الجديد، مع 4 كاميرات في الخلف، بدلا من اثنين، ويضم معالجا أفضل، وبطارية أكبر، ومواصفات أخرى متقاربة، سأعرضها عليكم في هذا المقال، وفيما يلي دعونا نتعرف، على سعر ومواصفات الهاتف، HTC Wildfire E2 Plus.



مواصفات الهاتف Wildfire E2 Plus

شاشة هذا الهاتف، تأتي من نوع IPS LCD، وبحجم 6.82 بوصة، وبدقة 1640×720 بكسل، وبجودة HD+، كما أن الشاشة، تحتوي على ثقب بشكل النوتش، في المنتصف، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والهاتف HTC Wildfire E2 Plus، يحتوي على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين، الماكرو، والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم، بأن الكاميرات الخلفية والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



المعالج الخاص بهاتف، HTC Wildfire E2 Plus، يأتي من فئة Unisoc T610، وهو مصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بدلا من معالج Helio P22، الموجود في هاتف HTC Wildfire E2، كما أن معالج الرسوميات، يأتي من فئة Mali-G52، بجانب 64 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبأحدث واجهة مستخدم من HTC.

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هذا الهاتف الجديد، يحتوي على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، بالإضافة إلى أنه، يضم مستشعرا لبصمات الأصابع، مثبتا على الخلف، يدعم زيادة المساحة التخزينية، من خلال بطاقة microSD (التي يتم تركيبها بدلا من إحدى الشرائح)، ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف HTC Wildfire E2 Plusالهاتف HTC Wildfire E2 Plus، سيتوفر للشراء بشكل رسمي، خلال شهر ديسمبر الجاري، بسعر يبلغ حوالي 180 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.