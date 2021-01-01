

Geekbench تكشف عن مواصفات الهاتف Vivo V23 Pro Geekbench تكشف عن مواصفات الهاتف Vivo V23 Pro

بعد أيام قليلة، من إعلان شركة فيفو، عن الهاتف V23e 5G، أشارت بعض المصادر، إلى أن الشركة، تعمل حاليا على إصدار أقوى، يدعى Vivo V23 Pro، والآن تم تأكيد ذلك، حيث تم رصد الهاتف، على منصة اختبارات الأداء Geekbench، مما كشف لنا عن المواصفات الرئيسية، التي سيصل بها الهاتف Vivo V23 Pro، والتي سنتعرف عليها، خلال هذا المقال الجديد.



مواصفات الهاتف Vivo V23 Pro

سيتم تشغيل هاتف فيفو القادم، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 1200، بجانب ذاكرة عشوائية بسعة، 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أنه، سيعمل بنظام Android 12، ووفقا للصور المرفقة في قائمة Geekbench، فالهاتف Vivo V23 Pro، تمكن من تحقيق 679 نقطة، في الاختبار أحادي النواة، وتمكن أيضا من تحقيق 2707 نقطة، في الاختبار متعدد النواة.



ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فالهاتف Vivo V23 Pro، سيدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وسيضم شاشة OLED، بشكل النوتش مثل أخيه الأصغر V23e 5G، ولكن بمعدل تحديث 120 هرتز، وبجودة FHD+، بالإضافة إلى أن الهاتف، سيضم كاميراتين في الأمام، الكاميرا ستصل بدقة 44 ميجا بكسل، وستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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كما أن هذا الهاتف، سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف، كاميرا رئيسية، بدقة 108 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو، بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وستدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران.وعلاوة على ذلك، فإن هناك بعض التقارير، التي تشير إلى أن الشركة، ستعلن عن الهاتف Vivo V23 Pro، يوم 4 يناير، ومع ذلك هذا ليس رسميا، وننتظر حتى تكشف فيفو عن التفاصيل الرسمية، وتخبرنا بموعد الإعلان الرسمي.