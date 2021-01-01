

تحديث جديد لـ«واتساب» يخفي حالة آخر ظهور عن الغرباء تحديث جديد لـ«واتساب» يخفي حالة آخر ظهور عن الغرباء

صدر اليوم تقرير رسمي، يشير إلى أن تطبيق واتساب، حصل بالفعل على تحديث جديد، يوفر للمستخدم مزيدا من الخصوصية، حيث يتيح لك إمكانية، إخفاء حالة آخر ظهور لك عن الغرباء، حيث تم تعيين إعداد آخر ظهور في WhatsApp، على جهات الاتصال الخاصة بك، افتراضيا على هواتف Android، وiPhone.



أكد المستخدمون الذين حصلوا على هذه الميزة، أن شركة واتساب، قامت بتعيين إعداد الخصوصية الجديدة، (آخر ظهور لك)، للجميع افتراضيا، وهذا يعني أنك، ستحتاج إلى ضبطها يدويا، بحيث يمكنك إخفاء حالة آخر ظهور لك، عن الغرباء، أو عن جميع جهات اتصالك، أو عن جهات اتصال معينة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التحديث الجديد، يأتي بعد شهر التجربة، حيث قامت WhatsApp، بنشر ميزة القدرة، على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، ومعلومات آخر ظهور، وصور الملف الشخصي، من جهات اتصال معينة، إلى مستخدمي الإصدار التجريبي، مما يعني اقتراب وصولها، إلى جميع المستخدمين.



تطبيق واتساب

وتأتي هذه الميزة الجديدة، بعد أيام قليلة، من تقديم ميزة إضافية لإخفاء الرسائل، والتي تسمح للمستخدمين بإخفاء رسائلهم المرسلة، عبر واتساب تلقائيا، بعد 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يوما، وأيضا كانت هناك ميزة جديدة، وصلت مؤخرا، تمنح المستخدمين، القدرة على تمكين اختفاء الرسائل، للمحادثات الجماعية الجديدة، ونظرا لأن الخيار لا يظهر، إلا عند إنشاء مجموعة جديدة، فإنه لا ينطبق على الدردشات الجماعية الحالية.

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وعلاوة على ذلك، فتم التأكيد على أن خيار الخصوصية الجديد، (آخر ظهور لك)، سيصل لجميع مستخدمي واتساب، على الهواتف التي تعمل بنظام Android، وiOS، في الأيام القليلة القادمة، عن طريق تحديث رسمي، يصل إلى الهاتف، ويتم تحميله من خلال، متاجر التطبيقات الرسمية.