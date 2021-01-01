

أحد أبرز منافسي هواتف سامسونغ يأتي بكاميرا سيلفي 50 ميغابيكسل! أحد أبرز منافسي هواتف سامسونغ يأتي بكاميرا سيلفي 50 ميغابيكسل!

بدأت Vivo مؤخرا بطرح هاتفها الأحدث V23e الذي صنفه الكثير من المحللين على أنه من بين أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.



ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.9/74/7.4) ملم، وزنه 172 غ.



كما جهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، تردها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

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ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 11 ، ومعالج Mediatek Helio G96، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة لتوسيع عبر شرائح microSDXC.وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2)ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR ومجهزة بفتحة للتصوير الفائق العرض، وقادرة على تصوير فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية.وجهزته HDR أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.