أعلنت وكالة االفضاء الأميركية "ناسا" الأربعاء أن التلكسوب "جيمس ويب" الذي كان يفترض إطلاقه في 22 ديسمبر من مدينة كورو في غويانا الفرنسية، لن يطلق قبل 24 ديسمبر بسبب مشكلة تقنية في الاتصال.
وأُجّل تاريخ إطلاق "جيمس ويب" الذي ينتظره العلماء لبضعة أيام، بعد حادث خلال التحضيرات لإطلاقه والتي تطلّبت اختبارات إضافية.
وأوضحت "ناسا" في بيان أن "الفرق تعمل على مشكلة تقنية في الاتصال بين المرصد ونظام الإطلاق على الأرض"، مشيرة إلى أن "عملية الإطلاق بواسطة صاروخ (أريان) أجّلت إلى 24 ديسمبر على أقرب تقدير".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "ناسا" تؤجل إطلاق أكبر وأقوى تلسكوب إلى الفضاء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق