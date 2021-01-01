أعلن موقع "يوتيوب"، الثلاثاء، أنه حل مشكلة تسببت في تعذر وصول آلاف المستخدمين إلى منصته، أو مواجهتهم بعض البطء في الخدمات.
وكان موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في استخدام "يوتيوب".
ويتتبع الموقع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.
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التعليقات على يوتيوب يعلن انتهاء "مشكلة العشرين دقيقة"
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