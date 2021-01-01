يوتيوب يعلن انتهاء "مشكلة العشرين دقيقة"

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يوتيوب يعلن انتهاء "مشكلة العشرين دقيقة"

أعلن موقع "يوتيوب"، الثلاثاء، أنه حل مشكلة تسببت في تعذر وصول آلاف المستخدمين إلى منصته، أو مواجهتهم بعض البطء في الخدمات.

وكان موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في استخدام "يوتيوب".

ويتتبع الموقع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.

وقال حساب "يوتيوب" على "تويتر": "إذا كنتم قد واجهتم بطأ في الخدمات عن المعتاد أو مشكلة في الدخول على يوتيوب في وقت سابق اليوم، فقد وجدنا حلا لذلك. المشكلة استمرت نحو 20 دقيقة".

وتسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات "أمازون" السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعذر الوصول إلى منصتي "نتفلكس" و"ديزني+" وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في "أمازون".

وقال موقع "تول تيستر" الذي يراجع أدوات الإنترنت، إن "يوتيوب" واجه 65 انقطاعا على مدار الـ12 شهرا المنصرمة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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