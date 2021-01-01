

أسعار ومواصفات جيلي كولراي موديل 2022 أسعار ومواصفات جيلي كولراي موديل 2022

تتنوع الإصدارات الخاصة بـ جيلي الصينية داخل السوق المصري، مثل طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV، و التي تضم النسخة المميزة كولراي موديل 2022.



ينتمي طراز كولراي موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة قدرها 255 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات Dual clutch، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.



جهزت سيارة جيلي كولراي موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مصابيح أمامية هالوجين، و مرايات جانبية من الكربون فايبر، مصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، مقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، فرش المقاعد من القامش، مقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كا تحتوى على نظام صوتي مكون من عدد 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة.

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كما زودت سيارة جيلي ببعض الكماليات مثل، فتحة سقف بانوراما، و مرايات ضم كهرباء، ، شاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة، ومصابيح ليد بالكامل، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام مكسوة من الجلد، امكانية التحكم في مستوى مقعد السائق كهربائيًا، وكاميرا 360 درجة مع حساسات أمامية وخلفية، جنوط 18 بوصة.تحتوي سيارة جيلي كولراي بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومثبت ومحدد للسرعات، ونظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساس، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح.أسعار جيلي كولراي موديل 2022:الفئة الأولى COMFORT بسعر319900 جنيه.الفئة الثانية PREMIUM بسعر369900 جنيه.