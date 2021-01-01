تتنوع الإصدارات الخاصة بـ جيلي الصينية داخل السوق المصري، مثل طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV، و التي تضم النسخة المميزة كولراي موديل 2022.
ينتمي طراز كولراي موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، يخرج قوة قدرها 255 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات Dual clutch، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.
جهزت سيارة جيلي كولراي موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مصابيح أمامية هالوجين، و مرايات جانبية من الكربون فايبر، مصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، مقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، فرش المقاعد من القامش، مقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كا تحتوى على نظام صوتي مكون من عدد 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة.
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التعليقات على أسعار ومواصفات جيلي كولراي موديل 2022
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