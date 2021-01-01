كشفت جينيسيس النقاب عن سيارتها G90 الجديدة كلياً، فبعد عرض السيارة من الخارج ها هي تعرضها من الداخل.
تقول جينيسيس أنها صممت سيارة السيدان “لإرضاء كل من العملاء الذين يأخذون عجلة القيادة بأنفسهم وأولئك الذين يقودهم سائقون”. تعرض الصور مقصورة أنيقة وكونسول وسطي بسيط وفاخر في نفس الوقت، تأتي عجلة القيادة بتصميم فاخر وأنيق إلى جانب شاشة عرض النظام المعلوماتي وواجهة “قمرة القيادة المتكاملة للسيارة المتصلة” الجديدة. هناك أيضاً لوحة العدادات الرقمية، وتأتي كلا الشاشتين بقياس 12.3 إنش.
توفر السيارة 23 مكبر للنظام الصوتي من Bang & Olufsen، وستحتوي G90 على فتحتي سقف بانوراميتين، وعلى إضاءة محيطة وستقدم لأول مرة نظام تعطير الهواء المدمج بالتكييف في أيٍ من سيارات جينيسيس، ويمكن تركيب عطرين مختلفين واستخدام أحدهما بحسب الرغبة. في الخلف، سيحصل الركاب على أربعة إعدادات من التدليك بما في ذلك الجسم بالكامل والخصر والحوض والجزء العلوي من الجسم، مع ثلاثة خيارات لمدة التدليك والقوة. وستكون هناك العديد من مساحات التخزين وسيجدون شاشات خاصة بهم وإعدادات مستقلة للتكيف والإضاءة والستائر الخاصة بهم.
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التعليقات على جينيسيس تكشف عن داخلية G90 الفاخرة وعن محركها
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