

لكزس ستتحول للسيارات الكهربائية بالكامل في 2035 لكزس ستتحول للسيارات الكهربائية بالكامل في 2035

أعلنت لكزس عن خطتها للتحول الكهربائي الكامل في عام 2035 ضمن إعلان مجموعة تويوتا لخططها المستقبلية للتقنيات الكهربائية، وأعلنت لكزس عن العديد من السيارات والتي ستشمل سيارات عالية الأداء.



تشير سيارة Sports Battery EV الرياضية إلى سيارة أداء عالي بديلة لـ LFA ووصفتها الشركة بأنها “نموذج يرمز إلى مستقبل العلامة التجارية”. تأتي سيارة الكوبيه بمقدمة طولية وصدام منخفض مع مصابيح LED نحيلة، من حيث الأداء ستكون السيارة الرياضية أسرع من معظم السيارات الخارقة اليوم حيث ستتسارع من 0-100 كم/س في ثانيتين فقط، بالمقارنة تحتاج لكزس LFA إلى 3.7 ثانية.



سيارة لكزس الأخرى هي RZ التي تبدو نسخة معدلة من LF-Z Electrified الكروس أوفر والتي تشارك تويوتا bZ4x قاعدة العجلات والتقنيات الأساسية، يتوقع أن تأتي السيارة بزوج من المحركات الكهربائية ونظام قيادة Direct4 مع ثلاثة صفوف من المقاعد. أخيراً وليس آخراً، لكزس Electrified SUV هي سيارة دفع رباعي كبيرة تأتي على نفس قاعدة العجلات المذكورة.

هناك مجموعة من سيارات السيدان والهاتشاك وسيارة كوبيه مكشوفة في الفيديو الرسمي، ولكن لكزس لم تكشف عن تفاصيلها. على كل حال، ستقدم الشركة السيارات الكهربائية فقط في الأسواق الرئيسية بما فيها أوروبا وأمريكا الشمالية والصين بحلول عام 2030، وستخرج آخر لكزس بمحرك احتراق من خطوط الإنتاج في 2035 حينها ستصبح العلامة كهربائية بالكامل.







