صحيفة TIME تمنح إيلون موسك لقب شخصية العام

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صحيفة TIME تمنح إيلون موسك لقب شخصية العام

حصل رئيس شركة تيسلا إيلون موسك على لقب شخصية العام من مجلة TIME، وهو أول شخصية من عالم صناعة السيارات تحصد هذا اللقب منذ عام 1928.

أبدت المجلة إعجابها بإيلون موسك من نواحي متعددة، وخاصة أن كونه أغنى رجل في العالم لم يمنعه من التغريد في تويتر باستمرار. قد يبدو هذا مبالغاً به ولكن المجلة قالت عن موسك “إنه يرسل الأقمار الصناعية إلى المدار ويسخر الطاقة الشمسية، إنه يركب سيارة صنعها والتي لا تستخدم الغاز وبالكاد يحتاج إلى سائق”، في الواقع يقترب هذا الوصف من الواقع، عدا أن سيارات تيسلا لا تزال غير قادرة على قيادة نفسها بشكل حقيقي.

ذهبت TIME أبعد من ذلك وقالت “العديد من الأشخاص يوصفون بأنهم أكبر من الحياة لكن القليل منهم يستحق ذلك”. ربما نختلف مع ذلك، ولكن من المؤكد أن موسك شخصية أثارت الجدل حولها.

المصدر: سعودى شفت

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