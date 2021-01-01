حصل رئيس شركة تيسلا إيلون موسك على لقب شخصية العام من مجلة TIME، وهو أول شخصية من عالم صناعة السيارات تحصد هذا اللقب منذ عام 1928.
أبدت المجلة إعجابها بإيلون موسك من نواحي متعددة، وخاصة أن كونه أغنى رجل في العالم لم يمنعه من التغريد في تويتر باستمرار. قد يبدو هذا مبالغاً به ولكن المجلة قالت عن موسك “إنه يرسل الأقمار الصناعية إلى المدار ويسخر الطاقة الشمسية، إنه يركب سيارة صنعها والتي لا تستخدم الغاز وبالكاد يحتاج إلى سائق”، في الواقع يقترب هذا الوصف من الواقع، عدا أن سيارات تيسلا لا تزال غير قادرة على قيادة نفسها بشكل حقيقي.
ذهبت TIME أبعد من ذلك وقالت “العديد من الأشخاص يوصفون بأنهم أكبر من الحياة لكن القليل منهم يستحق ذلك”. ربما نختلف مع ذلك، ولكن من المؤكد أن موسك شخصية أثارت الجدل حولها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على صحيفة TIME تمنح إيلون موسك لقب شخصية العام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق