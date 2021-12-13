

مستشار وزير الاتصالات: نجاح التحول الرقمي مرهون بمشاركة المواطن مستشار وزير الاتصالات: نجاح التحول الرقمي مرهون بمشاركة المواطن

أكد اللواء علاء مختار مستشار وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن التحول الرقمي ليس ميكنة، وانما هو يشمل كافة مناحي الحياة، مؤكدا أن التحول الرقمي الذي حدث حتي الآن ساهم في تحقيق نسبة رضا بين المواطن والحكومة لانه حل كثير من المشكلات التي تواجه المواطن في المصالح والجهات الحكومية مثل الروتين والتعامل المباشر مع الموظف وغيرها وعلي سبيل المثال الكهرباء والعدادات الذكية وفواتير العديد من الجهات.



وقال اللواء مختار، خلال المؤتمر العلمي الدولي الخامس لإعلام CIC المعهد الكندي العالي، والذي بدأ بكلمة ترحيب من الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعات الكندية في مصر، علي ضرورة وعي المواطن بالتعامل مع التحول الرقمي لانه بدون مشاركة المواطنين في استخدام التحول الرقمي سيكون بلا قيمة وبالتالي نجاح التحول الرقمي مرتبط بمشاركة المواطن، ونمتلك في مصر المثير من الإمكانيات والرؤية التي تهم كل المواطنين.



من جانبه، أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق والمستشار العلمي للمعاهد الكندية، علي أهمية موضوع التحول الرقمي، وان مشاركة نخبة من الإعلام في هذا المؤتمر سيكون هام للمشاركة في نجاح منظومة الاعلام الرقمي، فيما رحب الدكتور ممدوح القاضي نائب رئيس مجلس إدارة المعاهد الكندية، بالحضور مؤكدا علي ضرورة إيجاد دور الأكاديميين في بحث ودراسة التطورات في الاعلام الحديث وكيفية مواكبة هذا التطور.

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آمال الغزاوي عميدة إعلام المعهد العالي لتكنولوجيا الإعلام cic، أن المؤتمر يأتي في ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال التحول الرقمي ومواكبة للخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية في كافة مناحي الحياة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية؛ لرفع الأداء وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار والتحول الاستراتيجي، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كل القطاعات ومنها قطاع الإعلام وتماشيا مع رؤية مصر 2030 .